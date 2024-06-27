МОК не допустил российских гребцов и стрелков на Олимпиаду в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в возможности участия российским спортсменам в нейтральном статусе в академической гребле, тхэквондо, стрельбе, гиревом спорте и современном пятиборье на Олимпийских играх в Париже, следует из пресс-релиза организации.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Важным условием для участия российских и белорусских спортсменов является возможность принятия их только в нейтральном статусе, что означает, что они не будут выступать под гимном и флагом своих стран.
Помимо этого, они должны избегать публичных высказываний в поддержку СВО на Украине, а также не должны иметь связей с военными или силовыми структурами России и Белоруссии.
Процесс отбора спортсменов идет через специальную комиссию МОК, которая проверяет соответствие заявителей установленным критериям. Квоты на участие в Олимпийских играх для российских и белорусских спортсменов были определены на основе результатов квалификационных соревнований.
Важным этапом процесса является принятие индивидуального приглашения и подписание условий участия, которые обязывают спортсменов соблюдать принципы Олимпийской хартии, включая поддержку «миротворческой миссии Олимпийского движения», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru