МОК не допустил российских гребцов и стрелков на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в возможности участия российским спортсменам в нейтральном статусе в академической гребле, тхэквондо, стрельбе, гиревом спорте и современном пятиборье на Олимпийских играх в Париже, следует из пресс-релиза организации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Важным условием для участия российских и белорусских спортсменов является возможность принятия их только в нейтральном статусе, что означает, что они не будут выступать под гимном и флагом своих стран.