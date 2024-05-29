Артём Дзюба покинул «Локомотив»
29 мая 202414:42
Нападающий Артём Дзюба покинул московский «Локомотив», сообщает сайт футбольного клуба.
Отмечается вклад футболиста в общий результат команды, а также обновление игроком личного рекорда лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Дзюба забил в ходе спортивной карьеры в РПЛ 160 голов.
«Благодарим Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!», - говориться в сообщении.
Ранее агент Гурцкая заявил, что Дзюба уйдет из «Локомотива», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru