Артём Дзюба покинул «Локомотив»

Отмечается вклад футболиста в общий результат команды, а также обновление игроком личного рекорда лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Дзюба забил в ходе спортивной карьеры в РПЛ 160 голов.

«Благодарим Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!», - говориться в сообщении.

Ранее агент Гурцкая заявил, что Дзюба уйдет из «Локомотива», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



