Большой спорт не смог противостоять коронавирусу

Распространение коронавируса COVID-2019, уже признанное Всемирной организацией здравоохранения пандемией, стало причиной отмены или переноса целого ряда крупных международных соревнований. Не станет исключением и чемпионат Европы по футболу: Союз европейских футбольных ассоциаций намерен перенести Евро-2020 на следующий год, а, кроме того, приостановить национальные чемпионаты, - пишет издание L'Equipe. Решение может быть объявлено 17 марта. Проведение чемпионата Европы было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Там запланированы три игры группового этапа и один четвертьфинал. Были запланированы…

По указу короля приостановлен Национальный футбольный чемпионат Испании. Проведение турнира приостановлено минимум на два тура. Решение о дате возобновления чемпионата будет принято позднее. На этой же неделе было объявлено об отмене матчей серии А чемпионата Италии после того, как туринский «Ювентус» объявил об обнаружении коронавируса у одного из своих игроков.

В большом теннисе мужской турнир приостановлен на полтора месяца решением Ассоциации теннисистов-профессионалов. В заявлении ATP такой шаг объясняется «обострением проблем со здоровьем и безопасностью в связи с глобальной вспышкой COVID-19. Приостановка означает, что все мероприятия ATP Tour и ATP Challenger Tour, запланированные до 20 апреля включительно, не состоятся», - говорится в нем.

При пустых трибунах прошел в Москве матч Континентальной хоккейной лиги «Спартак» - «Динамо». Причиной тому - распоряжение столичного мэра, запрещающее проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч. Этим же указом всем, кто прибывает из стран, неблагополучных по коронавирусу, предписан двухнедельный карантин. 12 марта мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничения могут быть ужесточены. Аналогичные столичным меры вступают в силу с пятницы, 13 марта в Подмосковье. Региональному Минздраву поручено привести больницы в полную готовность, в том числе полностью обеспечить их лекарствами, а также поручено следить за распространением COVID-19 по Подмосковью.

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в России за последние сутки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции, четверо из заразившихся находятся в Москве, один в Калининграде, еще один в Краснодарском крае. С учетом новых данных, в России зарегистрировано 34 случая коронавируса. При этом четверо россиян и двое китайцев уже выписаны из больниц.

