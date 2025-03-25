Сборная России разгромила Замбию в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала крупную победу над национальной командой Замбии в товарищеской встрече, прошедшей в Москве. Матч на стадионе «ВТБ Арена» завершился со счетом 5:0.

Счет в игре открыл Максим Глушенков на 8-й минуте, а перед самым перерывом Илья Вахания удвоил преимущество российской команды. Во втором тайме Глушенков оформил хет-трик, забив дважды подряд на 54-й и 58-й минутах, а точку в матче поставил Алексей Батраков на 73-й минуте.