Сборная России разгромила Замбию в товарищеском матче
Сборная России по футболу одержала крупную победу над национальной командой Замбии в товарищеской встрече, прошедшей в Москве. Матч на стадионе «ВТБ Арена» завершился со счетом 5:0.
Счет в игре открыл Максим Глушенков на 8-й минуте, а перед самым перерывом Илья Вахания удвоил преимущество российской команды. Во втором тайме Глушенков оформил хет-трик, забив дважды подряд на 54-й и 58-й минутах, а точку в матче поставил Алексей Батраков на 73-й минуте.
Национальная команда Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Эта победа стала для сборной России второй подряд с аналогичным счетом — 19 марта россияне обыграли Гренаду (5:0).
Российские футболисты продолжают выступать в товарищеских матчах после отстранения национальной команды и клубов от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Решение об их отстранении было принято весной 2022 года, что исключило участие сборной в чемпионате мира 2022 года, Евро-2024 и квалификации к ЧМ-2026, передает «Радиоточка НСН».
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