«Заразный, но не катастрофический». В Россию пришел новый «британский штамм»
Британские ученые приводят противоречивые данные о новой мутации вируса, а Александр Гинцбург верит, что «Спутник V» с ней справится.
Роспотребнадзор подтвердил, что в России выявлены единичные случаи новой мутации «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2, больше всего распространенного в Великобритании.
«Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России. В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, потому сейчас происходит некоторая путаница», - сказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, эксперты пока не могут точно сказать, насколько вариант AY.4.2 заразнее обычной «дельты». При этом Хафизов допустил, что новый штамм может способствовать увеличению заболеваемости COVID-19 в России.
«СПУТНИК V» ДОЛЖЕН СПРАВИТЬСЯ
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил накануне в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что еще не знаком с AY.4.2. При этом он предположил, что вакцина «Спутник V» должна быть эффективна против нового штамма.
«За всех специалистов не скажу, но институт Гамалеи еще не получал образцы этого штамма. «Спутник V» очень хорошо защищает от всех исследуемых штаммов, включая «дельту». Конкретно с новым английским вариантом мы дела не имели, но из общих соображений, он должен защищать и от этого штамма, хотя экспериментально мы это еще не проверяли», - сказал Гинцбург.
По его словам, мутация вируса будет продолжаться бесконечно, а спасет от него только вакцинация «достаточного количества населения».
СЛЕГКА БОЛЕЕ ЗАРАЗЕН. ИЛИ НЕ СЛЕГКА?
Пока поступает противоречивая информация о том, насколько опасен AY.4.2. Точно известно лишь то, что в начале октября он получил широкое распространение на Туманном Альбионе.
По мнению ученых, на которых ссылается Financial Times, новый штамм на 10-15% заразнее «дельта»-штамма коронавируса.
«Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию «дельты», но на него приходится уже почти 10% заражений в Великобритании», - говорится в статье Джеффри Барретта из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона, которых цитирует издание.
Между тем, британская телерадиокорпорация BBC приводит другие данные и другие высказывания все того же Баллу.
«Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы "Альфа" и "Дельта", которые были на 50-60% более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10%. Хорошо, что мы в курсе и ведем наблюдения, но это не что-то катастрофическое, как раньше», - сказал директор института генетики при Университетском колледже Лондона.
От классического «дельта»-штамма новый вариант отличается двумя шипами, однако ученые не считают, что ему свойственна повышенная заразность или что он представляет повод для беспокойства, пишет BBC, отмечая при этом, что в первую неделю октября на AY.4.2 пришлось 6% всех новых случаев заражения в Великобритании.
Кроме того, накануне стало известно, что первый случай заражения новым «британским штаммом» был выявлен в Израиле. По данным ТАСС, заражение выявили в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии.
В США также зафиксировали штамм AY4.2, пишет РИА Новости. Об этом заявила 20 октября глава американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски.
«Мы периодически видим его здесь, в Соединённых Штатах, но не фиксируем в настоящее время его увеличения или появления его кластеров», - сказала Валенски, отметив, что пока нет данных о том, что существующие вакцины будут малоэффективны против нового варианта «дельты».
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