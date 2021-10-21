«Заразный, но не катастрофический». В Россию пришел новый «британский штамм»

По его словам, эксперты пока не могут точно сказать, насколько вариант AY.4.2 заразнее обычной «дельты». При этом Хафизов допустил, что новый штамм может способствовать увеличению заболеваемости COVID-19 в России.

«СПУТНИК V» ДОЛЖЕН СПРАВИТЬСЯ

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил накануне в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что еще не знаком с AY.4.2. При этом он предположил, что вакцина «Спутник V» должна быть эффективна против нового штамма.

«За всех специалистов не скажу, но институт Гамалеи еще не получал образцы этого штамма. «Спутник V» очень хорошо защищает от всех исследуемых штаммов, включая «дельту». Конкретно с новым английским вариантом мы дела не имели, но из общих соображений, он должен защищать и от этого штамма, хотя экспериментально мы это еще не проверяли», - сказал Гинцбург.

По его словам, мутация вируса будет продолжаться бесконечно, а спасет от него только вакцинация «достаточного количества населения».