Омбудсмен по экологии назвал экосбор недостаточным для переработки мусора

Введенный в России экологический сбор недостаточен, чтобы эффективно перерабатывать мусор. Об этом на пресс-конференции НСН «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?» заявил бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов.

«Чтобы расширенная ответственность производителей была действенной, а не бутафорской, как у нас сейчас с 2015 года, необходимо создать инфраструктуру для утилизации. До сих пор не было выгодно строить такие мощности, не было достаточного финансирования. Собираемость экологического сбора – порядка двух млрд рублей. На эти деньги даже один мусоросортировочный комплекс не построить. С такими деньгами хочу плачу хочу не плачку. Считаете что я должен платить – подавайте в суд. Минфин предлагал сделать экосбор налогом. Но налог – это страшно, не заплатил – тюрьма. Кроме того налоги собирает ФНС и, попадая в систему, такой налог перестает быть экосбором. Он идет на какие-то другие нужды», - объяснил Неверов.

Напомним, в прошлом месяце Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. В странах Евросоюза нормативы утилизации на некоторые группы товаров в разы превышают российские аналогичные показатели, за счет этого есть возможность направлять дополнительные средства на создание эффективной системы обращения с отходами.

