«Лига защиты врачей» предсказала «взрыв эпидемии» из-за сокрытия COVID-19 у медиков

Они не передают информацию в Росздравнадзор, как положено, то есть фактически скрывают ситуацию. И это, действительно, очень опасная вещь. Это ведёт к тому, что больницы становятся рассадниками заразы. Это критическая ситуация. Мы можем получить взрыв эпидемии, которая произойдёт по вине тех руководителей больниц, которые скрывают эту ситуацию», - отметил Гальперин.

В случае со стационаром в Люберцах, если он не был перепрофилирован под работу с коронавирусными пациентами, ответственность может понести руководство - если выяснится, что там действительно было принуждение сотрудников к работе после выявления контакта по коронавирусу, говорят в «Лиге защиты врачей». В то же время там призывают не снимать ответственность и с врачей, непосредственно контактировавших с заболевшими.

«С 18 марта постановлением правительства коронавирус внесён в список опасных инфекций. По закону руководитель обязан принять меры к оповещению соответствующих органов, обязан закрыть либо отделение, либо клинику на карантин из-за выявления опасной инфекции. А сокрытие этой информации и продолжение работы медработниками, контактировавшими с больными коронавирусом — это уголовное преступление, статья 236 Уголовного кодекса. Так что каждый сотрудник, оказавшийся контактным, должен думать в первую очередь о том, что он совершает уголовное преступление и может быть привлечён к ответственности за то, что скрыл информацию и продолжает работать, ставя в опасность своих коллег и своих пациентов. Нужно понимать, что это уже никакая не медицинская помощь: если вы подвергаете опасности пациентов, вы нарушаете основное профессиональное правило «не навреди». Поэтому не нужно оправдывать медработников, которые продолжают работу и говорят, что якобы они оказывают помощь пациентам. Это уже никакая помощь, а вредительство», - сказал Гальперин в беседе с НСН.

По данным на 13 апреля, из 74 имевшихся на тот момент вспышек коронавируса в регионах 55% - это очаги в лечебных учреждениях, заявила на совещании с президентом РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

