Депутат Ткачев предложил разблокировать иностранные соцсети, чтобы доносить правду
Разблокировка зарубежных соцсетей в России упростила бы обмен мнениями, чтобы в диалогах «рождалась правда», заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать социальную сеть X в России. По его словам, публикация интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на этой площадке демонстрирует её нейтралитет.
«Такие позитивные, положительные шаги от Роскомнадзора могли бы дать больше возможности не только президенту говорить то, что происходит, но и всем остальным пользователям, которые пользуются данной платформой на сегодняшний день благодаря VPN-сервисам», — рассказал Ткачев.
Как сообщил парламентарий, в Роскомнадзор уже не раз отправлялись запросы о разблокировке платформы. Он также добавил, что публикация интервью Путина в соцсети показала, что страны Европы ограничены в доступе к реальным новостям.
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским лидером Владимиром Путиным в ночь на 9 февраля. При этом число просмотров беседы в социальной сети Х уже превысило 100 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru