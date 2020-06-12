ВОЗ: Претензий к статистике по COVID-19 в России нет

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала заявление главы программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана о «необычно низкой» статистике по коронавирусу в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне Райан назвал статистику смертности в России от коронавирусной инфекции «необычной» и «сложной для понимания».

В свою очередь, Вуйнович отметила, что это личное мнение доктора Райана, поскольку он не статистик и у него нет опыта в данной области. Она добавила, что со стороны организации претензий по данному вопросу не имеется.

Отметим, смерть от COVID-19 определяется при условии наличия пневмонии и положительного результата теста на коронавирус, согласно рекомендации Минздрава. Ранее сообщалось, что вскрытие умерших от нового коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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