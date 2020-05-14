Эксперт: Вскрытие умерших от коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев
Вскрытие умерших от нового коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил заведующим патологоанатомическим отделением ГКБ №40 столичного департамента здравоохранения Ашот Авдалян.
«По действующим приказам и рекомендациям вскрытие при подозрении на коронавирусную инфекцию и уже верифицированном при жизни процессе, связанном с инфицированием новым коронавирусом, делается практически в 100%», - сказал он.
Авдалян также пояснил, что увеличение общей смертности в апреле 2020 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2019 года укладывается в ежегодные колебания этого показателя.
«Увеличение смертности незначительно, и все входит в рамки вариаций, которые бывают от года в год. Это может быть связано также с обострением хронических заболеваний, мы видим контингент тех, кто погибает сейчас - это практически 80% люди за 70-80 лет и там тяжеленная коморбидная патология. Естественно, сложно в том случае бороться за жизнь, когда имеем массу хронических заболеваний», - заключил патологоанатом.
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