Эксперт: Вскрытие умерших от коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев

«По действующим приказам и рекомендациям вскрытие при подозрении на коронавирусную инфекцию и уже верифицированном при жизни процессе, связанном с инфицированием новым коронавирусом, делается практически в 100%», - сказал он.

Авдалян также пояснил, что увеличение общей смертности в апреле 2020 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2019 года укладывается в ежегодные колебания этого показателя.

«Увеличение смертности незначительно, и все входит в рамки вариаций, которые бывают от года в год. Это может быть связано также с обострением хронических заболеваний, мы видим контингент тех, кто погибает сейчас - это практически 80% люди за 70-80 лет и там тяжеленная коморбидная патология. Естественно, сложно в том случае бороться за жизнь, когда имеем массу хронических заболеваний», - заключил патологоанатом.

