В Москве начнут снимать ограничения для привившихся от коронавируса

В Москве начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Сергея Собинина.

После вакцинации пожилые люди, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. По словам главы города, их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.

Ранее Собянин сообщил, что Москва находится на самом пике заболеваемости коронавирусом.

По словам градоначальника, подобных показателей заболеваемости не отмечалось за весь период пандемии COVID-19.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВакцина
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