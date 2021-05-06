Пять новых случаев тромбоза диагностировали в Австралии после вакцины AstraZeneca
Австралийские врачи зафиксировали пять новых случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщили ABC News.
Как отметил глава национального государственного управления терапевтических товаров Джон Скерритт, почти все пострадавшие старше 50 лет. Всего количество случаев с осложнениями после прививки достигло 11. При этом Джон Скерритт подчеркнул, что подобные реакции очень редки и повторяют тенденцию других стран, использующих этот препарат.
В марте 2021 года в Австралии выявили четыре случая аллергии на препарат от AstraZeneca, пишет ФАН. При этом министра здравоохранения Австралии Грега Ханта госпитализировали с подозрением на коронавирус через два дня после того, как он привился этой вакциной. Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин признали лучшим препарат американской компании Moderna, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- Пять новых случаев тромбоза диагностировали в Австралии после вакцины AstraZeneca
- В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
- Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею
- Партии Японии договорились принять закон о референдуме
- Российский истребитель сопроводил самолет США над Чукотским морем
- Индия обновила антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки
- В посольстве России напомнили о незаконном присутствии США в Сирии
- Родственники жертв автоаварии под Хабаровском получат дополнительные выплаты
- Названы возможные места встречи Путина и Байдена
- На World Vaccine Congress Washington 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru