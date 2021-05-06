Пять новых случаев тромбоза диагностировали в Австралии после вакцины AstraZeneca

Как отметил глава национального государственного управления терапевтических товаров Джон Скерритт, почти все пострадавшие старше 50 лет. Всего количество случаев с осложнениями после прививки достигло 11. При этом Джон Скерритт подчеркнул, что подобные реакции очень редки и повторяют тенденцию других стран, использующих этот препарат.

В марте 2021 года в Австралии выявили четыре случая аллергии на препарат от AstraZeneca, пишет ФАН. При этом министра здравоохранения Австралии Грега Ханта госпитализировали с подозрением на коронавирус через два дня после того, как он привился этой вакциной. Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин признали лучшим препарат американской компании Moderna, сообщает RT.

