Пять новых случаев тромбоза диагностировали в Австралии после вакцины AstraZeneca

Австралийские врачи зафиксировали пять новых случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщили ABC News.

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Как отметил глава национального государственного управления терапевтических товаров Джон Скерритт, почти все пострадавшие старше 50 лет. Всего количество случаев с осложнениями после прививки достигло 11. При этом Джон Скерритт подчеркнул, что подобные реакции очень редки и повторяют тенденцию других стран, использующих этот препарат.

В марте 2021 года в Австралии выявили четыре случая аллергии на препарат от AstraZeneca, пишет ФАН. При этом министра здравоохранения Австралии Грега Ханта госпитализировали с подозрением на коронавирус через два дня после того, как он привился этой вакциной. Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин признали лучшим препарат американской компании Moderna, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАвстралияВакцинаВакцинация
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