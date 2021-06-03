В России за сутки выявили 8 933 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 8 933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

Бояться нечего? Вирусологи не испугались индийского штамма COVID

При этом вылечились 9 383 россиянина, а умерли 393 гражданина. Сейчас в стране болеют 264 540 жителей. Всего с начала пандемии в России выявили 5 099 182 случая ковида. Из них вылечились 4 711 982 человека, а умерли 122 660 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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