В России за сутки выявили 8 933 новых случая COVID-19

При этом вылечились 9 383 россиянина, а умерли 393 гражданина. Сейчас в стране болеют 264 540 жителей. Всего с начала пандемии в России выявили 5 099 182 случая ковида. Из них вылечились 4 711 982 человека, а умерли 122 660 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

