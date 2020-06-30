В России выявили 6693 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки зарегистрироано 6693 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших с начала эпидемии возросло до 647 849, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Три российских прототипа вакцины от коронавируса прошли успешные испытания

Ранее врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 1,5 месяца, рассказал, почему коронавирус - «хитрый противник». По его словам, связано это стем, то вирус постоянно мутирует.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что его насторожила высокая смертность от COVID-19 в России на излёте первой волны


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ФОТО: pixabay.com
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