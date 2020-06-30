В России выявили 6693 новых заболевших коронавирусом

Ранее врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 1,5 месяца, рассказал, почему коронавирус - «хитрый противник». По его словам, связано это стем, то вирус постоянно мутирует.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что его насторожила высокая смертность от COVID-19 в России на излёте первой волны



