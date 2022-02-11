В Казани имам отказался сделать никах трансгендеру в мечети

По его словам, это связано с тем, что Ислам запрещает смену пола и проведение бракосочетания трансгендерных семей. Религиозный деятель подчеркнул, что, согласно мусульманским канонам, врачебное вмешательство допустимо только в случае проблем со здоровьем и для спасения человеческой жизни.

Имам рассказал, что его решение также поддержали прихожане мечети и иноверцы в социальных сетях.

