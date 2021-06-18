На колесах. В Госдуме рассказали россиянам, как провести отпуск
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали граждан путешествовать на своем автомобиле, чтобы меньше контактировать с людьми.
В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации лучше не планировать путешествия на поездах и самолетах, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
«Я думаю об отпуске, но я, разумеется, делаю это в средней зоне России, никуда не переезжая, чтобы ни с кем не контактировать. Я вынужден избегать самолетов, поездов и все время опираться на свой автомобиль, например. Соответственно, я ограничен в своем отпуске, но это нормально. Сейчас у нас эпидемический подъем, меняется штамм вируса, существенно уменьшился инкубационный период, максимальный был двухнедельный, сейчас он составляет 3-4 дня. Это говорит о том, что каждый человек может заразить большее число. Если раньше заболевший человек заражал примерно двух человек, то сейчас это 4-5. Нельзя быть беспечным, нужно взвешивать все поездки. Решения могут быть разными, но они должны быть осмысленными. Можно не брать билеты на поезд, сесть на автомобиль, поехать к Черному морю, поселиться в малочисленной гостинице с соблюдением всех норм, ходить на пляж. Можно так отдыхать, не ходить в аквапарки и так далее», - отметил Морозов.
По его словам, граждане безответственно относятся к вынужденным ограничениям и не соблюдают необходимые меры безопасности.
«Все, что мы сейчас имеем, это не вопрос здравоохранения, это вопрос национального единства, национального понимания, даже интернационального понимания. Если каждый человек не будет понимать свою ответственность, нам будет очень сложно эту эпидемию закончить – так не бывает. Я иду по городу, в масках единицы, в ресторанах сидят один к одному, все веселятся и радуются, но кроме тех, кто лежит в это время в реанимации, кроме тех врачей, которые в костюмах в жару работают сутками и падают с ног от усталости. Так нельзя», - заметил собеседник НСН.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что контроль приезжающих с курортов туристов осуществляется, но он слабый.
«Опасность на каждом шагу. Надо вакцинироваться и соблюдать правила личной гигиены, личной защиты от коронавируса. Должны выполняться все правила обеспечения безопасности для каждого пассажира и туриста. Контроль приезжающих с курортов слабый, но он реализовывается», - заявил Тумусов.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что сейчас черноморские курорты России загружены максимально.
Также стало известно, российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рассматривает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источники из профильного ведомства.
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