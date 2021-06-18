На колесах. В Госдуме рассказали россиянам, как провести отпуск

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации лучше не планировать путешествия на поездах и самолетах, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Я думаю об отпуске, но я, разумеется, делаю это в средней зоне России, никуда не переезжая, чтобы ни с кем не контактировать. Я вынужден избегать самолетов, поездов и все время опираться на свой автомобиль, например. Соответственно, я ограничен в своем отпуске, но это нормально. Сейчас у нас эпидемический подъем, меняется штамм вируса, существенно уменьшился инкубационный период, максимальный был двухнедельный, сейчас он составляет 3-4 дня. Это говорит о том, что каждый человек может заразить большее число. Если раньше заболевший человек заражал примерно двух человек, то сейчас это 4-5. Нельзя быть беспечным, нужно взвешивать все поездки. Решения могут быть разными, но они должны быть осмысленными. Можно не брать билеты на поезд, сесть на автомобиль, поехать к Черному морю, поселиться в малочисленной гостинице с соблюдением всех норм, ходить на пляж. Можно так отдыхать, не ходить в аквапарки и так далее», - отметил Морозов.

По его словам, граждане безответственно относятся к вынужденным ограничениям и не соблюдают необходимые меры безопасности.