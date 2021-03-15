В Госдуме назвали стоимость содержания сироты для государства

Член рабочей группы Госдумы РФ по подготовке «Закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан» Николай Земцов на пресс-конференции НСН заявил, что содержание ребенка-сироты, которые оказались не нужны суррогатным родителям, обходится в существенную сумму.

«В России в среднем рождается 22 тысячи таких детей. Рост рынка суррогатного материнства вырос на 20%. С точки зрения на демографическую ситуацию это не очень существенно, но вот с точки зрения затрат государства, здоровья наших женщин - это очень существенно.