В Госдуме назвали стоимость содержания сироты для государства

Член рабочей группы Госдумы РФ по подготовке «Закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан» Николай Земцов на пресс-конференции НСН заявил, что содержание ребенка-сироты, которые оказались не нужны суррогатным родителям, обходится в существенную сумму.

«В России в среднем рождается 22 тысячи таких детей. Рост рынка суррогатного материнства вырос на 20%. С точки зрения на демографическую ситуацию это не очень существенно, но вот с точки зрения затрат государства, здоровья наших женщин - это очень существенно.

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Многие иностранцы не могут детей оформить суррогатных детей, и они возвращают их в Россию. Матерям они тоже не нужны, в итоге все расходы ложатся на государство. А содержание ребенка обходится в 1.7 млн рублей», - озвучил цифры Николай Земцов.

Ранее депутат Госдумы конференции назвал суррогатное материнство – «вторым Газпромом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДетиПресс-конференция НСН
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