Госдума: Суррогатное материнство - второй «Газпром»

Член рабочей группы Госдумы РФ по подготовке «Закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан» Николай Земцов на пресс-конференции НСН назвал суррогатное материнство – «вторым Газпромом».

«Суррогатное материнство – это второй Газпром, там очень большие деньги. И я благодарен, что Следственный комитет занялся этим делом. Страдают женщины, которые становятся суррогатными матерями. Их обманывают, говоря, что это не нанесет вреда для здоровья. Отвечая на тезис, что суррогатными матерями становятся иностранки, замечу, что чаще всего это славянки и африканки. Наша страна сравнялась со странами третьего мира. И наш бюджет теряет, потому что беременные женщины получают выплаты, были случаи махинаций с материнским капиталом», - отметил парламентарий.

Ранее президент Союза адвокатов России, ведущий дела генетических родителей детей, рождённых суррогатными матерями Игорь Трунов заявил, что законопроект в том виде, в котором он есть, он не может быть зарегистрирован.

