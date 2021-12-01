«Все всё знают»: Россиян призвали не переживать из-за «слежки» в соцсетях
Не стоит делиться в мессенджерах особо ценной и личной информацией, посоветовал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Абсолютно все социальные сети и мобильные операторы взаимодействуют с органами власти, напомнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее организация Propety of the People опубликовала документ ФБР, согласно которому WhatsApp передает следствию метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут.
«Если вы не совершаете противоправные действия, то напрягаться вообще не стоит, как и не стоит делиться в мессенджерах и соцсетях какой-то сверхсекретной информацией, писать номера карточек, когда вас нет дома и так далее. Порядочным гражданам ничем это не грозит. С другой стороны, понятно, что любая социальная сеть, любой мессенджер так или иначе взаимодействует с органами. Тут нет ничего противоестественного. Думать о том, что за нами постоянно следят, бессмысленно. Все, кто хотят, о нас всё знают. Так или иначе соцсети взаимодействуют, конечно, они не любят это разглашать, показывают свою независимость, но зачастую идут на контакт с органами государственной власти той или иной страны» - отметил он.
Ни один мессенджер не станет полностью свободным от кооперации с государством, уверен гендиректор Telecom Daily.
«Естественно, в России ФСБ взаимодействует практически со всеми структурами: и с сотовыми операторами, и с мессенджерами, конечно же. Очень тяжело влиять на компании, которые работают в России, но находятся вне российской юрисдикции, в том числе и Facebook, которому принадлежат Instagram и WhatsApp, но по новому законодательству они обязаны делать локализацию юридических лиц, как это делают компании Apple и Google, тогда взаимодействие с ними будет более целенаправленным. Не могу кого-то пиарить и говорить, что вот это надежная соцсеть, переходите туда. Основатель Telegram Павел Дуров все время язвит относительно множества своих конкурентов, но нужно понимать, что нет сети, которая может дать гарантию безопасности. Когда месяц назад ложился Facebook, все ринулись в Telegram, в Twitter, которые так же начали "падать" из-за наплыва пользователей. Техническое оснащение и взаимодействие с властью очень шаткое, и говорить о стопроцентной безопасности не приходится вообще», - заключил Кусков.
В октябре этого года американское издание Time разместило на обложке фото бизнесмена Марка Цукерберга, закрыв часть его лица окошком с вопросом об удалении основанной им соцсети Facebook. Это произошло после многочасового сбоя в работе сети.
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