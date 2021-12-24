Суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7 млрд рублей

Мировой суд в Москве назначил компании Google LLC оборотный штраф за систематическое неудаление запрещённого в России контента, сообщает ТАСС.

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Согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района столицы, Google признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штрафа в размере 7 221 916 235 рублей.

Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании. Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в отношении Google он может составить 5-10% от годовой выручки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияШтрафСудGoogle
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