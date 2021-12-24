Суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7 млрд рублей
Мировой суд в Москве назначил компании Google LLC оборотный штраф за систематическое неудаление запрещённого в России контента, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района столицы, Google признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штрафа в размере 7 221 916 235 рублей.
Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании. Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в отношении Google он может составить 5-10% от годовой выручки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Пассажирский самолёт Саратов - Москва подал сигнал тревоги
- Тимур Батрутдинов пошел на поправку
- Подозреваемого в госизмене военнослужащего арестовали в Воронежской области
- Песков прокомментировал публикации о перемещении российских войск
- Лидеры стран СНГ встретятся 28 декабря в Петербурге
- Суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7 млрд рублей
- Соратник Ельцина Хасбулатов признал свою вину в развале СССР
- Умер народный артист России Владимир Татосов
- В Кремле назвали «несдержанностью» пост курганской журналистки о крысе, ПЦР и пресс-конференции Путина
- Односпальные квартиры с камином оказались самыми редкими в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru