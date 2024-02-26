Член СПЧ Меркачева назвала абсурдом призыв Хинштейна наказывать за внешний вид
Творческий человек, которые не самовыражается, не сможет что-то создать для общества и для государства, заявила НСН член СПЧ Ева Меркачева.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева в эфире НСН осудила инициативу наказывать за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) по внешнему виду.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и его могут увидеть дети, значит он нарушает закон.
«Я думаю, Хинштейн просто резко выразился и не подразумевал всего того, что можно было подумать. Может быть, речь идет о проявлении чувств гомосексуалистов на улице или в общественном месте. Это тогда пропаганда, да. Если же человек просто выглядит как-то, а другой человек подумает, что этот человек приверженец чего-то там, то это не просто не может быть поводом для задержания, это даже не тема для обсуждения! Каждый имеет право выглядеть как хочет! Если мы начинаем придираться ко внешности, тогда давайте и к певцу SHAMAN придеремся, у него же глаза подкрашены. У многих артистов-патриотов есть пирсинг. Давайте вообще всю эстраду запретим! Сейчас такое нездоровое время, начинается какое-то сумасшествие, когда кто-то пытается призывать распять человека за то, что он выглядит как-то не так. Человек по своей природе может выглядеть как хочет и одеваться как хочет. Если парень выйдет на улицу в розовой футболке и оранжевых штанах, то что, его надо посадить? Это какой-то абсурд», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, ограничения в свободе выборы одежды ударят по творческим людям, которым необходимо самовыражаться.
«У нас очень много творческой молодежи, которая считает, что так нормально ходить. Я все-таки надеюсь, что Александр Хинштейн не совсем это имел в виду, ведь он очень разумный человек. Человек с накрашенными ногтями может быть художником, который так самовыражается. Чиновники, заставляя всех одинаково одеваться и петь хором, встав в одну шеренгу, просто убивают страну, потому что не может творческий человек, которые не самовыражается, что-то создать для общества, для государства, ему нужен простор, ему нужна свобода. Есть общественные нормы, есть закон, который не запрещает человек надевать ту или иную одежду, носить серьгу в ухе или делать маникюр. Многие мужчины депутаты делают маникюр, к слову. Давайте и это запретим! Кто-то скажет, что и это пропаганда. Надо останавливать себя и других, а то мы дойдем до какого-то абсурда», - заключила правозащитница.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН утверждала, что отличить пропаганду ЛГБТ от художественного описания способны специальные эксперты, а запрет таких изданий полностью соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал немедленно закрыть границу США в случае переизбрания
- Уничтожившие танк Abrams российские бойцы получат 10 млн рублей
- В белгородском селе Почаево при атаке дрона погибли три человека
- В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова
- В Индии грузовой поезд проехал 80 километров без машинистов
- СМИ: Причиной госпитализации Алибасова стал гипертонический криз
- Депутат Хинштейн призвал привлекать за пропаганду ЛГБТ по внешности
- Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
- Сын Байдена пообещал отказаться от алкоголя ради переизбрания отца
- «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru