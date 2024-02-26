Член СПЧ Меркачева назвала абсурдом призыв Хинштейна наказывать за внешний вид

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и его могут увидеть дети, значит он нарушает закон.



«Я думаю, Хинштейн просто резко выразился и не подразумевал всего того, что можно было подумать. Может быть, речь идет о проявлении чувств гомосексуалистов на улице или в общественном месте. Это тогда пропаганда, да. Если же человек просто выглядит как-то, а другой человек подумает, что этот человек приверженец чего-то там, то это не просто не может быть поводом для задержания, это даже не тема для обсуждения! Каждый имеет право выглядеть как хочет! Если мы начинаем придираться ко внешности, тогда давайте и к певцу SHAMAN придеремся, у него же глаза подкрашены. У многих артистов-патриотов есть пирсинг. Давайте вообще всю эстраду запретим! Сейчас такое нездоровое время, начинается какое-то сумасшествие, когда кто-то пытается призывать распять человека за то, что он выглядит как-то не так. Человек по своей природе может выглядеть как хочет и одеваться как хочет. Если парень выйдет на улицу в розовой футболке и оранжевых штанах, то что, его надо посадить? Это какой-то абсурд», - сказала собеседница НСН.