Исследование: Курьерам предлагают зарплату на 19% выше, чем людям с высшим образованием
Зарплаты, которые предлагают курьерам в Москве, в марте оказались на 19% больше, чем предложения по оплате труда для специалистов с высшим образованием. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса SuperJob.
По данным экспертов, за год зарплатные предложения для московских курьеров выросли на 41%. Медианная зарплата таких работников составляет 130 тысяч рублей, при этом специалистам с высшим образованием предлагают 105 тысяч, а без высшего образования — 80 тысяч.
В SuperJob подчеркнули, что в исследовании курьеры взяты как пример «самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации».
По данным экспертов, увеличение зарплат курьеров обосновано востребованностью сервисов доставки и сокращением рабочей силы в России. В то же время отмечается, что люди с высшим образованием вряд ли пойдут работать в этой сфере, как в 1990-х годах на фоне критической ситуации с выплатой зарплат люди уходили на работу в сферу торговли.
Между тем на Ямале вакансия курьера вошла в топ самых высокооплачиваемых для начинающих специалистов, пишет Ura.ru. В среднем таким сотрудникам готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей.
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