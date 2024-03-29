Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Уточняется, что уроженец Таджикистана Назримаду Лутфуллои был задержан 23 марта при проверке документов. Наказали его за мелкое хулиганство.

«Вёл себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников полиции», - указали в суде.

После этого Лутфуллои доставили в Басманный суд столицы, слушание об избрании ему меры пресечения в рамках уголовного дела о теракте в «Крокусе» закрыли от прессы. В итоге его отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее в Москве в ходе следственных действий по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» был обнаружен схрон, откуда террористы взяли оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

