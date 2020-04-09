СОVID-19. Главное к этому часу

Накануне президент Владимир Путин заявил о необходимости установить трехмесячные надбавки медикам за работу с пациентами с коронавирусом.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров - 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН выразил сомнение, что меры, предложенные президентом, получат справедливое исполнение.

«Установка на серьезный разрыв в зарплате врачей и персонала идет еще с майских указов. Но в данном случае, так как это меры компенсационной поддержки, разрыв мог быть и меньше. Не в сторону уменьшения доплат врачам, а в сторону увеличения сумм выплат остальным категориям. Очень важна будет сама реализация этих решений. Насколько широк будет круг медработников, которые попадут под их действие. Могут быть определены медработники, которые непосредственно связаны с установленными диагнозами, меж тем как та же скорая помощь, врачи, которые ходят по вызовам, которые маркируются разрядом ОРВИ и пневмония, при этом имея риск заражения иногда отнюдь не меньший. У меня есть опасения, что эти меры будут недостаточно реализованы. Именно в силу того, что круг медработников, на которых распространятся эти доплаты, будет необоснованно снижен», - отметил он.

В мире число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 1,5 млн человек. «Лидируют» в этом антирейтинге США и Италия. Китай опустился на шестое место и на седьмое по числу умерших. Россия находится на 20 месте по числу заражений. Данные приводит американский Институт Джонса Хопкинса. По всему миру умерли почти 88 тыс. человек.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в интервью НСН оценил ситуации в России по распространению коронавируса как более стабильную, чем в других странах.

«Коллеги в Европе, США, конечно, сообщают нам о ситуации в странах, где работают. Могу сказать, что по сравнению с ними в России положение дел значительно лучше, чем за рубежом, тем более – в Соединенных Штатах. Своевременные ограничения, которые введены в нашей стране, в этом смысле, конечно, помогли», - отметил вирусолог.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его старший сын был госпитализирован после заражения коронавирусом. 22-летний сын Данило госпитализирован в клинику инфекционных заболеваний в Белграде.

