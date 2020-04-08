«Надбавка разная, а риск одинаково высокий!» В Профсоюзе медработников о доплатах врачам

«Установка на серьезный разрыв в зарплате врачей и персонала идет еще с майских указов. Но в данном случае, так как это меры компенсационной поддержки, разрыв мог быть и меньше. Не в сторону уменьшения доплат врачам, а в сторону увеличения сумм выплат остальным категориям. Очень важна будет сама реализация этих решений. Насколько широк будет круг медработников, которые попадут под их действие. Могут быть определены медработники, которые непосредственно связаны с установленными диагнозами, меж тем как та же скорая помощь, врачи, которые ходят по вызовам, которые маркируются разрядом ОРВИ и пневмония, при этом имея риск заражения иногда отнюдь не меньший. У меня есть опасения, что эти меры будут недостаточно реализованы. Именно в силу того, что круг медработников, на которых распространятся эти доплаты, будет необоснованно снижен», - отметил он.

Ранее сегодня глава государства заявил, что доплаты получат и специалисты, работающие на скорой помощи с заболевшими коронавирусом. Выплату в 50 тысяч рублей в месяц получат фельдшеры, 25 тысяч - медсестры и водители экипажей машин. Путин объяснил, что эти люди находятся на передовой.