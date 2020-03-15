В Роспотребнадзоре рассказали о разных способах передачи коронавируса
Наличные деньги – один из способов передачи COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендуют также минимизировать использование пластиковых карт и переходить на бесконтактные платежи.
«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», - считают в Роспотребнадзоре.
Согласно информации ВОЗ, коронавирус сохраняет активность на бумаге три-четыре дня, на пластике - до девяти дней, пишет РИА Новости.
В Роспотребнадзоре заверили, что банкноты проходят в Банке России своеобразный «карантин» перед отправкой в кредитные организации.
«Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки», - сообщает пресс-служба.
Также Роспотребнадзор напоминает о соблюдении мер безопасности при наборе пин-кодов и рекомендует пользоваться бесконтактной оплатой.
Напомним, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта сообщала о пандемии коронавируса, ею охвачены 135 стран, инфицированы более 142 тысячи человек, умерли свыше 5,3 тысячи.
В России за сутки число случаев заражения COVID-19 выросло с 59 до 63.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.
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