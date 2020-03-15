В Роспотребнадзоре рассказали о разных способах передачи коронавируса

Наличные деньги – один из способов передачи COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендуют также минимизировать использование пластиковых карт и переходить на бесконтактные платежи.

«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», - считают в Роспотребнадзоре.

Согласно информации ВОЗ, коронавирус сохраняет активность на бумаге три-четыре дня, на пластике - до девяти дней, пишет РИА Новости.