Собянин: Обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей
Предприятия обрабатывающей промышленности в первом квартале инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей, что на 8% превысило показатель прошлого года, сообщил мэр Сергей Собянин.
Он рассказал, что предприятия обновляют оборудование, расширяют производства, разрабатывают новую продукцию, что приводит к росту выпуска продовольственных товаров, лекарств, одежды. Собянин отметил, что город создает все условия для роста инвестиций.
Глава города также заявил, что производство лекарственных препаратов в столице выросло в 2023 году на 67,5%, то есть более чем на две трети. На открытии нового фармацевтического комплекса компании «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде, где также присутствовал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, градоначальник отметил, что рост производства лекарств - это результат многолетней системной работы.
Ранее Собянин заявил, что с января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru