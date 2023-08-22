Собянин: Обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

Предприятия обрабатывающей промышленности в первом квартале инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей, что на 8% превысило показатель прошлого года, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что предприятия обновляют оборудование, расширяют производства, разрабатывают новую продукцию, что приводит к росту выпуска продовольственных товаров, лекарств, одежды. Собянин отметил, что город создает все условия для роста инвестиций.