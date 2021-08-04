Фармацевт призвала проверять медицинские маски перед выпуском на рынок
Фармацевт Ирина Булыгина призвала проверять медицинские маски на безопасность и эффективность перед выпуском на рынок.
По словам Булыгиной, исследования необходимы для уверенности, что маски задерживают инфекции и предотвращают их распространение. Она отметила, что маски с регистрационным удостоверением можно купить только в аптеках.
Фармацевт подчеркнула в эфире «Радио 1», что однослойные маски, которые продают в магазинах, не защищают от коронавируса. Медицинские маски имеют два слоя с фильтрующим материалом внутри, пояснила она.
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