Фармацевт призвала проверять медицинские маски перед выпуском на рынок

По словам Булыгиной, исследования необходимы для уверенности, что маски задерживают инфекции и предотвращают их распространение. Она отметила, что маски с регистрационным удостоверением можно купить только в аптеках.

Фармацевт подчеркнула в эфире «Радио 1», что однослойные маски, которые продают в магазинах, не защищают от коронавируса. Медицинские маски имеют два слоя с фильтрующим материалом внутри, пояснила она.

