Фармацевт призвала проверять медицинские маски перед выпуском на рынок

Фармацевт Ирина Булыгина призвала проверять медицинские маски на безопасность и эффективность перед выпуском на рынок.

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По словам Булыгиной, исследования необходимы для уверенности, что маски задерживают инфекции и предотвращают их распространение. Она отметила, что маски с регистрационным удостоверением можно купить только в аптеках.

Фармацевт подчеркнула в эфире «Радио 1», что однослойные маски, которые продают в магазинах, не защищают от коронавируса. Медицинские маски имеют два слоя с фильтрующим материалом внутри, пояснила она.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФармацевтикаКоронавирус
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