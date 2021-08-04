«Упал спрос». Жалобы на производителей масок назвали борьбой за рынок

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице отменил 30 июля обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. При этом использование масок по-прежнему остается обязательным.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев, от масок сейчас нельзя отказываться даже вакцинированным от COVID-19.

