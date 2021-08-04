«Упал спрос». Жалобы на производителей масок назвали борьбой за рынок
Даже ГОСТовские маски априори не задерживают коронавирус, при этом они фильтруют пыль, на которой он может «летать», сказал НСН фарманалитик Сергей Шуляк.
Жалобы премьер-министру Михаилу Мишустину об ужесточении правил продажи масок являются попыткой ограничить рынок в условиях падения спроса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ранее Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты попросила Мишустина об ужесточении правил продажи медицинских масок. Авторы обращения утверждают, что недобросовестные производители маркируют маски определенными классами защиты без прохождения необходимых испытаний, а аптеки вынуждены закупать подобные изделия.
«Это попытка защитить свой рынок. Никто не вынуждает никого закупать маски, не соответствующие требованиям. Есть классификация по маскам. Есть маски гигиенические, а есть медицинские. Здесь иногда подменяются понятия по поводу требований к ним. К медицинской маске есть определенные требования, они регистрируются и проходят все стадии проверки. Гигиенические маски являются ширпотребом и продуктом, который может продаваться в супермаркетах, хозяйственных магазинах, где угодно. Аптеки могут продавать и закупать только те маски, которые имеют сертификат изделия медицинского назначения. Производителей, имеющих соответствующие сертификаты, достаточно большое количество. В момент, когда народ закупился и упал спрос, им нужно что-то делать, и появляются попытки как-то ограничивать рынки. В данном случае, видимо, желание такое», - считает Шуляк.
При этом он напомнил, что размер частиц коронавируса меньше пор масок, находящихся в свободной продаже. Однако они способны задерживать пыль и другие частицы, на которых он летает.
«Медицинская маска не защищает от коронавируса. Защищает от него только маска P3 (FFP3) или специальные респираторы. А маска P2 (FFP2) изначально не предназначена для фильтрации вирусов. Простая медицинская маска по ГОСТ и величине поры никак не может удержать вирус. Это доказано, есть полное понимание размера вируса и размера поры маски. Даже ГОСТовская маска априори вирус не задерживает. Другое дело, что вирус, как правило, на чем-то летает, например, на пыли, и вот этот компонент медицинская маска задерживает. Но, если вирус летит в чистом виде, маска его не задерживает», - разъяснил собеседник НСН.
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице отменил 30 июля обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. При этом использование масок по-прежнему остается обязательным.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев, от масок сейчас нельзя отказываться даже вакцинированным от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Крым установил антирекорд смертности от коронавируса за неделю
- Чубайс предрек смену мировых элит из-за революции в энергетике
- Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпиады-2020
- СМИ: Российские власти начали готовиться к будущему с низким спросом на углеводороды
- Израиль ответил артобстрелом на ракетный удар с территории Ливана
- Россиянам предоставят скидку при покупке электромобиля
- Ректора самарского вуза заподозрили в крупном мошенничестве
- Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску
- 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
- В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru