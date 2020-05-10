Эксперт: маленькие магазины в России не откроются

Те магазины, которые откроют двери для покупателей, по мнению Янины Гришиной, легко обеспечат соблюдение социальной дистанции покупателей.

«Очереди, думаю, не будут выстраиваться. У людей нет покупательской способности. Денег, грубо говоря, нет. А те, у кого есть, перешли на онлайн покупки. С самого начала, думаю, неправильным было закрывать магазины. Их можно было оставить открытыми и пускать в маленький магазинчик 1-2 покупателей. Если бы перед предпринимателем стояла задача обрабатывать все, санировать, он бы все это делал», - отметила собеседница НСН.

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» считает бессмысленным закрытие одних магазинов на фоне работы других для снижения рисков пандемии коронавируса.

«Предприниматели, конечно, ждали, что их государство поддержит, поэтому так легко пошли на закрытие. А результат, к сожалению, плачевный. Говорильни много, помощи практически – никакой. Работают всякие «Ок`еи». Там есть те же отделы одежды. Там же не происходит столпотворения! Чем они отличаются?

Если вы (власть - прим. НСН) хотите, чтобы граждане сидели дома и никуда не дергались, обеспечьте им финансовую стабильность. Хотя бы минимальную. Тогда они не будут думать, как им выбежать из дома, чтобы заработать, а будут выполнять все, что от них требует государство», - считает Янина Гришина.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении - числа людей на один квадратный метр.

«Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим. Отрыть магазин – плохо. Закрыть – тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства. Тем более, что люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.



