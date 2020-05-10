Эксперт: маленькие магазины в России не откроются
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина рассказала НСН, почему маленькие магазины не откроются, несмотря на снятые ограничения.
Небольшие магазины одежды и обуви при условии соблюдения в них социальной дистанции, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.
Она уточнила, что площадь таких магазинов должна быть не более 400 квадратных метров.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН заявила, что многие владельцы небольших непродовольственных магазинов не будут их открывать, хотя такая возможность появилась. Причина – экономия ради сохранения бизнеса после отмены всех ограничений, введенных на фоне коронавируса.
«Думаю, что рачительные хозяева непродовольственные магазины, все-таки, не откроют. Объясню, почему. Бутики могут открыться, потому что там – текучка по моде. Остальные – нет. Потому что одежда не портится, кушать не просит. А если владельцы открывают магазины, им надо будет сразу кормить свой штат – платить зарплату. А так – его можно убрать, отправить в отпуск. Сейчас магазины, которые открыты, работают в убыток. Потому что нет второй составляющей – нет основного покупателя. 2/3 народу все-таки находится на самоизоляции», - заявила эксперт.
Те магазины, которые откроют двери для покупателей, по мнению Янины Гришиной, легко обеспечат соблюдение социальной дистанции покупателей.
«Очереди, думаю, не будут выстраиваться. У людей нет покупательской способности. Денег, грубо говоря, нет. А те, у кого есть, перешли на онлайн покупки. С самого начала, думаю, неправильным было закрывать магазины. Их можно было оставить открытыми и пускать в маленький магазинчик 1-2 покупателей. Если бы перед предпринимателем стояла задача обрабатывать все, санировать, он бы все это делал», - отметила собеседница НСН.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» считает бессмысленным закрытие одних магазинов на фоне работы других для снижения рисков пандемии коронавируса.
«Предприниматели, конечно, ждали, что их государство поддержит, поэтому так легко пошли на закрытие. А результат, к сожалению, плачевный. Говорильни много, помощи практически – никакой. Работают всякие «Ок`еи». Там есть те же отделы одежды. Там же не происходит столпотворения! Чем они отличаются?
Если вы (власть - прим. НСН) хотите, чтобы граждане сидели дома и никуда не дергались, обеспечьте им финансовую стабильность. Хотя бы минимальную. Тогда они не будут думать, как им выбежать из дома, чтобы заработать, а будут выполнять все, что от них требует государство», - считает Янина Гришина.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении - числа людей на один квадратный метр.
«Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим. Отрыть магазин – плохо. Закрыть – тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства. Тем более, что люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.
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