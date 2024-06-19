«Реставрация» на свалке: Доронина вступилась за дом на Фрунзенской вслед за Пушкиной

В начале лета социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает большое количество ответов от чиновников. При этом мы всегда проверяем, не расходятся ли их слова с делом.

Так, губернатор Нижегородской области после обращения НСН выполнил просьбу жителей пострадавшего от взрыва дома, а вот его коллегу из Петербурга подвели нарисовавшие красивые цифры подчиненные.

Минкультуры и Москомархитектура открестились от проблемы исторического «Дома с башенкой», за который помимо поэтессы Маргариты Пушкиной заступилась легендарная актриса Татьяна Доронина. Ну а жители Воронежа сообщили нам о проблемах с «Великой китайской стеной».