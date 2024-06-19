«Реставрация» на свалке: Доронина вступилась за дом на Фрунзенской вслед за Пушкиной
Нижегородский губернатор ответил на запрос НСН «Стрелой», воронежцы остались без воды, а жители московского «Дома с башенкой» обнаружили исторический забор на свалке.
В начале лета социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает большое количество ответов от чиновников. При этом мы всегда проверяем, не расходятся ли их слова с делом.
Так, губернатор Нижегородской области после обращения НСН выполнил просьбу жителей пострадавшего от взрыва дома, а вот его коллегу из Петербурга подвели нарисовавшие красивые цифры подчиненные.
Минкультуры и Москомархитектура открестились от проблемы исторического «Дома с башенкой», за который помимо поэтессы Маргариты Пушкиной заступилась легендарная актриса Татьяна Доронина. Ну а жители Воронежа сообщили нам о проблемах с «Великой китайской стеной».
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В середине мая мы рассказывали о ситуации в нижегородской девятиэтажке. В одной из квартир произошел взрыв, после которого стены соседних раздуло. Аварийный подъезд отселили на время ремонта и собирались вернуть потом людей обратно. При этом по дому пошли трещины, и его жителей не устроила экспертиза «с фонариком».
Люди требовали гарантировать их безопасность и провести проверку дома современным комплексом «Стрела». После обращения НСН к губернатору Глебу Никитину эта просьба была выполнена. Кроме того, ситуацию взяла на контроль прокуратура.
«Приехал комплекс "Стрела" из МЧС Москвы, который сейчас является самым точным показателем состояния дома. Три дня шло обследование и только сегодня мы получили результаты, что первый подъезд признан аварийным, там где произошел взрыв. Второй – ограниченно аварийный, то есть через некоторое время он тоже может стать аварийным, если не будут проводиться аварийно-восстановительные работы в первом подъезде. Все остальные подъезды ограниченно работоспособны. В конце этой недели администрация соберет весь дом на собрание и разъяснит эту экспертизу, что значит аварийное состояние: там нельзя жить или можно после восстановительных работ? Да, дело двигается, это сказать можно, спасибо. Ну а как дальше будут развиваться события, покажет время», - сказала НСН местная жительница Ольга Хапилова.
НСН проконтролирует, чем завершится эта история.
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В конце апреля жители Ломоносова жаловались на дефицит детских врачей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил НСН, что ситуация с педиатрами и неврологом исправлена. Однако по факту люди никаких изменений не заметили.
Похожая история произошла в Москве, где жители знаменитого «Дома с башенкой» на Фрунзенской набережной жаловались на уничтожение исторического наследия под предлогом реставрации. В ответ на запросы НСН Минкультуры РФ и Москомархитектура открестились от проблемы. Тем временем люди обнаружили спиленный чугунный забор не на реставрации, а на помойке.
«Мы обнаружили нашу историческую ограду на свалке, это не очень похоже на подготовку к реставрации. При этом директор нашего "Жилищника" вчера приходила к нашему дому и попробовала восхититься красотой пейзажа без забора. Жильцы ей сказали всё, что думают по поводу этой "красоты". Татьяна Васильевна Доронина тоже написала обращение», - рассказала НСН проживающая в этом доме поэтесса Маргарита Пушкина.
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Ну а в Воронеже бьют тревогу жители дома, хорошо известного в городе как «Великая китайская стена». 30 с лишним квартир на верхних этажах девятиэтажки уже месяц живут без холодной воды, которой, по большому счету, там нет больше десяти лет.
«С 2012-го года холодной воды нет. Горячая - восемь атмосфер, а холодной - иногда бывает ночью на полчаса и всё, но всё хуже и хуже. Уже месяц вообще воды нет холодной. Кто кипятком моется, кто в машинки стиральные заливает ее, кто в посудомоечные. Ну конечно это дорого, невозможно просто. Мы с 2012-го года пользуемся бойлером... Раньше еще как-то можно было подогнать холодную воду под горячую, перекрыв кран практически до конца, и там она как-то смешивалась. А так система следующая: поднимаешь лейку душа вверх – льется кипяток, опускаешь вниз – воды холодной хватало, а сейчас у нас на девятом этаже ну вообще холодной воды нет. Ездим на дачу – там тоже по часам, но хоть вода есть. Насос полностью решит проблему дома из шести подъездов, 300-400 тысяч он стоит, уже год за него боремся», - сказал НСН житель одной из «обезвоженных» квартир Владимир Емельянов.
Мы переадресовали просьбу жильцов проблемного дома главе Воронежской области Александру Гусеву.
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