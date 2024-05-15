«Звезды в крыше и овальный кабинет!»: Аварийные дома пугают Подмосковье и Нижний Новгород

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В середине марта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв в девятиэтажке. Из разрушенного подъезда отселили 200 человек, которых после ремонта планируют вернуть назад. При этом по всему дому пошли трещины, пугающие тысячу с лишним жильцов. Люди просят провести экспертизу и ждут гарантий, что дом не обвалится. Однако власти не хотят тратить на это два миллиона рублей, уверяя, что «жить можно».

«У нас два месяца назад случился взрыв и пожар. Весь наш первый подъезд выселен, мы кто по съемным квартирам, кто где, но проблема в том, что по дому идут трещины и, судя по результатам визуального осмотра, нарушены несколько несущих стен. Трещины поползли по всему дому и, откровенно говоря, мы боимся туда заселяться. Администрация утверждает, что страшного ничего нет, но едут все плиты, кое-где стыки плит расходятся, хотя до пожара и взрыва ничего такого не происходило. При этом фактически не было настоящей экспертизы, которая выявила бы, можно ли в доме дальше жить, был просто визуальный осмотр. Приходил мужчина, посветил фонариком, посмотрел на эти стены и сказал: жить можно, мы подремонтируем», - рассказала НСН местная жительница Ольга Хапилова.

Она призналась, что боится жить над «овальным кабинетом».

«Дом панельный, несущие конструкции потянули за собой все, дом ходит, где-то что-то разошлось. Идут огромные трещины, которые все увеличиваются, поэтому мы просим помощи. Взрыв произошел в первом подъезде, а сейчас паутина из трещин даже в пятом и шестом подъездах. Квартира, в которой произошел взрыв, превратилась в овальный кабинет, то есть стены выгнулись в другие квартиры. Квартира рядом – там стена прогнута в сторону этой квартиры, квартира выше, - там пол дугой. Эта квартира признана нежилой, а я живу выше. Квартиры, где произошел взрыв, а также выше и ниже, будут замурованы, там будут какие-то подпорки. Представляете, подо мной три аварийных квартиры будут на каких-то подпорках находиться», - возмутилась собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы нижегородскому губернатору Глебу Никитину.

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Подмосковный поселок Большие Вязёмы находится в 30 км от МКАД, рядом с Музеем-заповедником Пушкина. Однако совсем рядом с этой красотой уже почти десять лет происходят странные вещи. В бывшем общежитии, переделанным под жилой дом, постоянно что-то рушится. На днях там и вовсе провалилась крыша и терпение людей лопнуло.

«Здание достаточно старое, оно позиционируется как многоквартирный жилой дом, но по факту это бывшее общежитие. По данным независимой экспертизы, здание аварийное и не подлежит ремонту, но власти считают иначе. В 2016 году там меняли крышу, сейчас ее опять меняют. Сейчас они ведут там эти работы, и в помещении общего назначения буквально вчера произошло обрушение. По счастливой случайности там не оказалось человека, котором у бы это все рухнуло на голову. В доме 60 комнат, в каждой живут семьи: и новорожденные, и малыши до трех лет, и школьники. И как нам теперь с этой дыркой жить? Похожая ситуация в любом крыле, там периодически что-то падает, но никто ничего не делает. Уже столько было случаев, но сейчас из ряда вон, до звезд!» - рассказала НСН местная жительница Мария.

По ее словам, люди требуют прекратить бессмысленные ремонты и переселить их в безопасный дом, либо сделать капитальный ремонт с отселением людей, а не над их головами. Мы попросили главу Подмосковья Андрея Воробьева помочь жителям Больших Вязём.