«Топчут машины и пожирают сирень»: Южное Бутово жалуется на козий беспредел

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В Южном Бутово уже несколько лет есть своя достопримечательность. Заехав в это район на машине, можно встретить переходящую дорогу козу. Однако шутка затянулась, и сейчас местным жителям уже не до смеха. Коз стало значительно больше, они стали портить машины и уничтожать декоративные кусты.

«Такое ощущение, что в последний год у них обострение. Здесь остались домики деревянные, буквально через дорогу. В одном из этих домов живет дед, он держит коз. В последние годы эти козы расплодились. Если раньше их ходило штук пять, то сейчас больше десятка ходит. Он их выпускает спокойно через дорогу, козы без какого-либо пастуха и сопровождающего идут и поедают все вокруг. За зиму они съели очень прилично кусты, красивая сирень была, сейчас поедают все молодые деревы. Недавно обострение было, они по BMW потоптались, потому что они до деревьев не достают и на низкие машины запрыгивают: на капот или крышу. BMW сейчас стоит помятая, я с балкона снимал, как «Shkoda» чью-то потоптали, дерево пытались достать», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, никакой управы на их беспечного владельца парнокопытных нет, животные продолжают гулять вдоль линии метро и делать, что хотят.

«Ему все равно, потому что он поселился здесь раньше того, как построили район Южное Бутово. Он считает, что это к нему "пришел город", он их и дальше будет держать. Пусть тогда заготавливает корма. Если у него активно растут животные, надо, наверное, кормить их чем-то, а не декоративными растениями, которые здесь во дворах. Люди также опасаются за свои автомобили, они могут любую машину помять. Эти два случая зафиксированы только в последнее время. Управа, ветконтроль и "Жилищник" говорят обращаться в индивидуальном порядке, но это надо вызывать кого-то каждый раз из МВД, участкового, фиксировать и идти к деду. Можно их испугать, тогда они толпой побегут и упрутся в чью-то машину. На участке от Изюмской до Скобелевской они в свободном выгуле: то в одном дворе поедят, то в другом», - возмутился собеседник НСН.

Мы попросили мэра Москвы Сергея Собянина защитить жителей Бутово от коз.

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Ну а жители Санкт-Петербурга уже третий год страдают от непонятной пассивности властей. В девятиэтажке на проспекте Обуховской Обороны сразу в трех подъездах сломались лифты, однако их и не думают чинить. В результате дети и пенсионеры все это время вынуждены подниматься по лестницам пешком, а для инвалидов и вовсе «закрылись двери» на улицы.

«Это девятиэтажное здание, в нашем доме проживает более 500 человек. При этом мы вовсе не на окраине города, относительно недалеко музей Обуховской обороны, а через дорогу река Нева. Однако, уже в течение трех лет не работает лифт, его закрыли якобы на капремонт. При этом правительство города отписывается, что дом в санитарной зоне и лифт ремонту не подлежит. С этой ситуацией никто ничего не делает, а мы по-прежнему живем на 9-м этаже и ходим пешком. Три года несколько подъездов ходят пешком: и дети, и пожилые люди, а в соседних подъездах есть даже инвалиды, которым в принципе не выйти. В начале были какие-то потуги, что будут что-то делать, но в итоге так это и замялось, стоит на месте», - рассказала НСН жительница проблемного дома.

Мы обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой разобраться в ситуации.