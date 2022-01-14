Синоптик: в выходные в Москве температура будет выше нормы

«Атмосферное давление начнет повышаться, потому что мы уже будем за холодным фронтом», — отметила синоптик.

Она также заявила, что такая же погода сохранится и в воскресенье. Специалист добавила, что средняя температура для этих чисел января составляет 5-10 градусов мороза.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что неустойчивая погода с многочисленными потеплениями сохранится в Московском регионе до конца января, максимальные морозы ожидаются 19 и 20 января - до - 15 градусов.

