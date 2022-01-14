Синоптик: в выходные в Москве температура будет выше нормы
Гололедица и небольшой снег ожидают жителей столичного региона в предстоящие выходные, сообщила в пятницу главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, её слова приводят РИА Новости.
По словам метеоролога, в субботу будет облачно, местами пройдет небольшой снег, возможна метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов, из-за чего на дорогах будет очень скользко.
«Атмосферное давление начнет повышаться, потому что мы уже будем за холодным фронтом», — отметила синоптик.
Она также заявила, что такая же погода сохранится и в воскресенье. Специалист добавила, что средняя температура для этих чисел января составляет 5-10 градусов мороза.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что неустойчивая погода с многочисленными потеплениями сохранится в Московском регионе до конца января, максимальные морозы ожидаются 19 и 20 января - до - 15 градусов.
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