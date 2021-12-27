В Канаде температура опустилась до -55 градусов

В западной и центральной частях Канады фиксируется экстремально низкая температура воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеобюро страны.

Предупреждения о морозе распространено, в частности, на города Ред-Дир и Эдмонтон (провинция Альберта), где проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. Метеорологи предупредили о рисках переохлаждения и обморожения организма.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последняя неделя уходящего года в Центральной России будет морозной, однако к Новому году ожидается потепление.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанадаМороз
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