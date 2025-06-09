Причины того, что подростки пополняют ряды зацеперов, кроятся в детской беззаботности, неумении себя развлекать, отсутствии внимания со стороны родителей, а также опасное увлечение может быть следствием проблем с психикой. Об этом НСН заявила детский психолог Варвара Кокурина.

Кадры гибели двух зацеперов распространились в Telegram-каналах 7 и 9 июня. Кроме того, начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев заявил НСН, что в Москве и Подмосковье популярность зацепинга в последние годы растёт. Кокурина объяснила, что толкает детей на занятия зацепингом.

«Во-первых, подростки так устроены, что им кажется, что если что-то и случится, то не с ними. Ими движет желание проверить мир и себя. С другой стороны, они не умеют себя развлекать, в отличие от поколения, например, своих родителей, у которых не было аниматоров, гаджетов. Зацепинг – увлечение брошенных детей. Вместе с тем перенасыщенность дает желание попробовать что-то очень крутое. Кроме того, часто в подростковом возрасте идет дебют какого-либо психиатрического заболевания, и зацепинг может быть одним из его проявлений», – сказала Кокурина.