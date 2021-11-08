Песков отверг национальную подоплёку резонансных драк в Москве

Российские власти не усматривают национальной подоплеки в случаях с недавними резонансными драками в Москве. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что, например, все участники инцидента в Ватутинках имеют российское гражданство.

Такая же ситуация, по словам представителя Кремля, с избиением мужчины в московском метро в октябре. «Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности», - заметил Песков.

Нападение на двух мужчин, один из которых был с ребенком, произошло в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве 4 ноября. На следующий день пострадавший рассказал, что ребенка ударили по лицу, а в руках у одного из нападавших якобы был нож.

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В итоге оказалось, что пострадавший принял за нож кистевой эспандер. Известно, что мужчина, на которого напали, был ранее судим за мошенничество.

Четверо нападавших арестованы. Это 21-летний Эльджан Гасанов, его 19-летний брат Фарамаз Гасанов, 18-летний Араз Мусаев и еще один несовершеннолетний молодой человек. Их обвиняют в покушении на убийство. Все они имеют российское гражданство.

При этом в отношении уроженцев Азербайджана братьев Гасановых может быть возбуждено новое уголовное дело. Выяснилось, что они зарегистрированы в полуразрушенном доме в Оренбургской области и никогда там в действительности даже не бывали. Следственный комитет начал проверку по факту фиктивной постановки на регистрационный учет.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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