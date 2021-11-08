Песков отверг национальную подоплёку резонансных драк в Москве

Российские власти не усматривают национальной подоплеки в случаях с недавними резонансными драками в Москве. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что, например, все участники инцидента в Ватутинках имеют российское гражданство.

Такая же ситуация, по словам представителя Кремля, с избиением мужчины в московском метро в октябре. «Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности», - заметил Песков.

Нападение на двух мужчин, один из которых был с ребенком, произошло в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве 4 ноября. На следующий день пострадавший рассказал, что ребенка ударили по лицу, а в руках у одного из нападавших якобы был нож.