Песков не исключил «дополнительных решений» из-за роста числа случае COVID-19
Рост числа случаев заражения COVID-19 в России может потребовать от оперштаба правительства и региональных властей принятия дополнительных решений. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, он не стал уточнять, о каких именно шагах может идти речь.
Представитель Кремля подчеркнул, что введение определенных мер контроля на въезде в регионы страны на фоне пандемии COVID-19 вполне допустимы, однако о перекрытии своих границ субъектами РФ речь не идет, пишет ТАСС.
Напомним, в России за минувшие сутки выявлены рекордные 12 126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Новые инфицированные зарегистрированы в 85 регионах страны, сообщает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru