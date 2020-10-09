Песков не исключил «дополнительных решений» из-за роста числа случае COVID-19

Рост числа случаев заражения COVID-19 в России может потребовать от оперштаба правительства и региональных властей принятия дополнительных решений. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, он не стал уточнять, о каких именно шагах может идти речь.

Представитель Кремля подчеркнул, что введение определенных мер контроля на въезде в регионы страны на фоне пандемии COVID-19 вполне допустимы, однако о перекрытии своих границ субъектами РФ речь не идет, пишет ТАСС.