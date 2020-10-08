Столичные власти считают коронавирусные ограничения достаточными

Мер, введённых столичными властями для противодействия распространению коронавируса, в текущих условиях достаточно. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По словам чиновника, ключевой фактор, от которого зависит эпидемиологическая ситуация в Москве — строгое соблюдение всех принятых мер. С их помощью можно обеспечить безопасность жителей города и предотвратить распространение инфекции.

Данчиков отметил, что введённые требования о переводе не менее 30% работников на удаленную работу и форма отчётности по этим данным, утверждены указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Также чиновник добавил, что органы правительства столицы и сотрудники Роспотребнадзора будут следить за соблюдением принятых мер, а в случае нарушений руководители предприятий и организаций могут быть оштрафованы. Штрафы составляют до 300 тысяч рублей для юридических лиц, до 50 тысяч — для индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 8 октября в Москве зарегистрировано 318 111 случаев заражения COVID-19.