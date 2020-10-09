«Вектор» планирует регистрацию второй вакцины от COVD-19 через неделю

Вакцину от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируется зарегистрировать через неделю. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Он уточнил, что регистрация вакцины «ЭпиВакКорона» намечена на 15 октября.

В интервью порталу стопкоронавирус.рф Максютов сообщил, что препарат от коронавируса уже прошел две стадии клинических испытаний. Добровольцы, принявшие участие в них, чувствуют себя хорошо. Всего несколько из них сообщили о болезненности в месте введения инъекции. Это продолжалось один-два дня.

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По словам гендиректора центра «Вектор», документы для регистрации вакцины поданы в Минздрав РФ.

Ранее фармакологи из информационного центра «ФармаCOVID» обнаружили у средства «Фавипиравира», рекомендованного для лечения от коронавируса, побочные эффекты. Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН объяснила, что в тяжелых противовирусных препаратах побочные эффекты – далеко не редкое явление. Эксперт призвала использовать его только под контролем медиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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