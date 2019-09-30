Минздрав проверит Центр онкологии Блохина после жалоб врачей на руководство
Комиссия Минздрава проведет проверку в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина для разрешения споров, возникших между врачами центра и его руководством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра Ивана Стилиди.
Ранее сегодня в Youtube появилось обращение детских онкологов, в котором они пригрозили массовым увольнением. В обращении они потребовaли отстрaнить руководство Институтa детской онкологии, ввести прозрaчные мехaнизмы нaчисления зaрплaты и провести aудит строительствa новых корпусов учреждения.
Так, по данным агентства, специалисты Минздрава пробудут в Центре до 6 октября. По результатам их работы будет дана экспертная оценка сложившейся ситуации.
Напомним, в августе текущего года о массовом увольнении заявили хирурги городской больницы в Нижнем Тагиле. Они заявили о маленькой заработной плате при растущих нагрузках.
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