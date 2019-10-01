В центре Блохина опровергли сокращения после заявления онкологов

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина Иван Стилиди опроверг заявления сотрудников учреждения о том, что их вынуждают увольняться. Напротив, по его словам, центр нуждается в дополнительных сотрудниках, сообщает РИА Новости.

Стилиди пояснил, что новые врачи и медсестры, в том числе, необходимы в связи с переездом в новое здание.

Ранее в интернете появилось обращение детских онкологов центра, в котором они объявили о массовом увольнении из-за ужасающих, по их словам, условий, в которые приходится лечить детей. Медики потребовали отстранить новое руководство Института детской онкологии, ввести прозрaчные мехaнизмы нaчисления зaрплaты.

В ответ руководство центра написало жалобы на бунтарей, призвав дать «правовую оценку» их действиям, сообщает Ura.ru

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что к делу подключился Минздрав, передает RT.

