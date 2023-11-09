«Обострение!»: В Россию «завезли» штамм COVID-19 «пирола», вакцина ожидается в декабре

«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.

Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН напомнил, что необходимо вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции раз в год. По его словам, вакцинация позволит избежать тяжелого течения коронавируса и осложнений от постковидного синдрома.

«От гриппа и от коронавирусной инфекции у нас есть прививки. Сейчас достаточно актуальный вопрос, что надо делать вакцинацию, по крайней мере, раз в год. Хотя иммунитет после прививки от коронавируса не предохраняет на 100% от заражения, но он предохраняет от тяжелого течения коронавируса и от осложнений постковидного синдрома. От остальных ОРВИ, включая грипп, очень хорошо защищают банальные маски. Особенно это касается тех, кто попадает в группу риска: пожилые, люди с сахарным диабетом и так далее», - сказал Болибок.

При этом еще в начале октября директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН говорил, что вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла.

«Профессиональное сообщество уже предупредило, что текущая вакцинация от COVID-19 требует применения обновленных вакцин, которые проходят сейчас клинические исследования. Подъем заболеваемости отмечается, но распространяется подтип «пирола», который вызывает заболевание в легкой форме почти у 90% населения. У групп риска могут возникать тяжелые течения. Предыдущие версии той же «Спутник V» могут демонстрировать недостаточную эффективность, особенно у групп высокого риска», - отметил он.

Тем не менее, главной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация, в первую очередь следует защитить уязвимые группы населения, сказал НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Что касается коронавирусной инфекции, то тут подъем заболеваемости уже идет. Масштаб его пока что оценить сложно, он, конечно, значительно ниже, чем в пиковые периоды, тем не менее, он есть, вероятность заразиться выше. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.