«Обострение!»: В Россию «завезли» штамм COVID-19 «пирола», вакцина ожидается в декабре
В России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола». В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и успокоили по поводу вакцинации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола».
По её словам, все выявленные случаи завозные. Она добавила, что до 3 ноября заражение «пиролой» в стране не фиксировали, ожидается его распространение в РФ.
Попова предупредила, что новый штамм характеризуется высокой температурой более 38 градусов в первые дни заболевания.
С другой стороны, глава ведомства успокоила россиян, отметив, что вакцинация от коронавирусной инфекции в этом сезоне не требуется.
«Сегодня они [риски] таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — цитирует Попову РИА Новости.
В то же время глава Роспотребнадзора рекомендовала вакцинироваться от гриппа.
Несмотря на оптимистичные прогнозы профильных ведомств, вирусологи активно «борются» за обновление вакцины от коронавируса.
Заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Инна Должикова сообщила ТАСС, что клинические исследования обновленного варианта вакцины «Спутник V» завершат в начале декабря.
По ее словам, после этого вакцина поступит в гражданский оборот. Отмечается, что обновленный состав препарата будет более эффективным.
В разгар осенней «тридемии» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса.
Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.
«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.
Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН напомнил, что необходимо вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции раз в год. По его словам, вакцинация позволит избежать тяжелого течения коронавируса и осложнений от постковидного синдрома.
«От гриппа и от коронавирусной инфекции у нас есть прививки. Сейчас достаточно актуальный вопрос, что надо делать вакцинацию, по крайней мере, раз в год. Хотя иммунитет после прививки от коронавируса не предохраняет на 100% от заражения, но он предохраняет от тяжелого течения коронавируса и от осложнений постковидного синдрома. От остальных ОРВИ, включая грипп, очень хорошо защищают банальные маски. Особенно это касается тех, кто попадает в группу риска: пожилые, люди с сахарным диабетом и так далее», - сказал Болибок.
При этом еще в начале октября директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН говорил, что вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла.
«Профессиональное сообщество уже предупредило, что текущая вакцинация от COVID-19 требует применения обновленных вакцин, которые проходят сейчас клинические исследования. Подъем заболеваемости отмечается, но распространяется подтип «пирола», который вызывает заболевание в легкой форме почти у 90% населения. У групп риска могут возникать тяжелые течения. Предыдущие версии той же «Спутник V» могут демонстрировать недостаточную эффективность, особенно у групп высокого риска», - отметил он.
Тем не менее, главной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация, в первую очередь следует защитить уязвимые группы населения, сказал НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Что касается коронавирусной инфекции, то тут подъем заболеваемости уже идет. Масштаб его пока что оценить сложно, он, конечно, значительно ниже, чем в пиковые периоды, тем не менее, он есть, вероятность заразиться выше. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о росте числа заболевших за неделю на 31,7%.
Сегодня коронавирусом заболевают около 4000 человек в день, что совсем немного по сравнению с периодом пандемии. Об этом НСН заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Нужно смотреть не на цифры, а на проценты. Примерно в начале сентября 2023 года у нас была порядка 500 заболевших в день, сейчас — чуть менее 4000 заболевших в день. Казалось бы, прирост восьмикратный. Но давайте вспомним, что было в период пандемии. Тогда заболевали по 180 тысяч человек в день. При этом умирают от коронавируса в России около девяти человек в день. То есть сейчас заболеваемость относительно небольшая. Есть некий подъем, равно как и на другие респираторные заболевания. Беспокоиться не стоит, это естественная вещь», — заверил профессор.
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