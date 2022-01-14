«Нырнули» в оттепель: Москву снова засыплет снегом
Московский регион ждет теплая погода с гололедицей и большими снегопадами, заявил НСН Александр Шувалов.
Неустойчивая погода с многочисленными потеплениями сохранится в Московском регионе до конца января, максимальные морозы ожидаются 19 и 20 января - до минус 15 градусов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
14 января в Москву пришла оттепель: температура достигла +2 градусов. Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, виновником потепления стал циклон, который принес с собой понижение давления до 725 мм ртутного столба.
«Тепло пришло надолго, если иметь в виду превышение климатической нормы. Сейчас норма около -9 градусов. Сегодня мы имеем плюсовую температуру, но 14 января во второй половине дня она уже сменится слабым минусом. Это является предпосылкой к образованию гололедицы на тротуарах и дорогах. Температура в субботу и воскресенье будет не очень низкая, порядка -1...-3 градусов. Это, конечно, считать сильными морозами никак нельзя. Поэтому, теплая по отношению к норме погода сохранится. В понедельник и вторник будут достаточно обильные осадки. У нас очередной ныряющий циклон, потому что он с северо-запада, с севера идет на юг и юго-восток. Поэтому, будут довольно хорошие снегопады с количеством осадков до 8-10 см. Это будут, действительно, снегопады. Такая перспектива ждет Московский регион на ближайшее время», - сказал Шувалов.
Уже 11 января в некоторых регионах Подмосковья высота сугробов превысила полуметровую отметку. В Москве высота снежного покрова составила 34-36 сантиметров при положенной норме 25 сантиметров, отмечал метеоролог Евгений Тишковец.
Говоря о погоде до конца месяца, Шувалов добавил, что сильных морозов жителям Москвы и Подмосковья ожидать не стоит.
«Очень большая надежда была на крещенские морозы. Общий характер погоды в январе очень неустойчивый, с многочисленными потеплениями. Их уже за полмесяца было три. Такой характер погоды, видимо, сохранится до конца месяца. Есть надежда, что где-то 19 и 20 января будут самые большие морозы – до -10...-15 градусов в ночные и утренние часы», - резюмировал Шувалов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что ночь на 13 января стала самой морозной в Москве с начала года. Столбики термометров опускались ниже -20 градусов.
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