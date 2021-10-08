Удар по печени: токсиколог предупредил о «побочке» при лечении COVID-19
Применяемые при лечении коронавируса лекарственные препараты опасны для печени и могут вызывать так называемый токсический гепатит, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
«Борясь с коронавирусом, к сожалению, мы наносим удар и по себе. Всё проходит через печень, в основном через неспецифические ферменты – так называемую систему цитохрома Р450», - объяснил он в эфире «Радио 1».
По словам специалиста, «чемпион» по возникновению лекарственного токсического гепатита – это парацетамол. Сильный токсический эффект проявляется не сразу, а при приеме длительное время, рассказал токсиколог.
Водовозов подчеркнул, что токсический эффект оказывают все лекарства, потому что они чужие для человеческого организма, и посоветовал по возможности не доводить себя до приёма препаратов: прививаться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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