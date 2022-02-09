Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 заражаются «омикроном»
Риск повторно переболеть коронавирусом увеличился в 15 раз из-за омикрон-штамма. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Викулов объяснил, что «омикрон» обходит иммунный ответ человеческого организма.
«Для штаммов альфа и дельта повторные заболевания были в пределах одного процента. Но для штамма «омикрон» и его разновидностей этот процент увеличился до 15», – отметил врач в беседе с «Радио 1».
Викулов также добавил, что последние исследования итальянских ученых подтвердили эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрона.
В то же время он подчеркнул, что для выработки иммунитета против вируса после прививки должен пойти минимум месяц. Для ревакцинации этот срок сокращается до двух недель.
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