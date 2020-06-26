Препараты от гепатита оказались эффективны против COVID-19

Два лекарства, которые применяют при лечении заболевания гепатитом С, показали свою эффективность при борьбе с новой коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли специалисты в Бразилии из научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза после проведённых испытаний. Речь идёт о препаратах даклатасвир и софосбувир.

Исследования показали, что они сумели пресечь размножение вируса в трех видах клеток, в том числе, человеческих легких. Кроме того, благодаря препаратам зараженные иммунные клетки организма сократили выделение веществ, которые приводят к воспалению и могут обострять течение болезни.

В своём докладе ученые выразили надежду, что лечение больных COVID-19 этими веществами, в особенности, первым из них, позволит сократить число тяжелых случаев, а также поможет организму быстрее победить инфекцию, передает Ura.ru.

Ранее Всемирная организация здравоохранения распространила заявление о научном прорыве в лечении коронавируса. Применение стероида дексаметазона для тяжёлых больных, которым требовалась искусственная вентиляция легких, привело к снижения смертности среди них более чем на треть.

Между тем, Бразилия по-прежнему идёт на втором месте по числу инфицированных коронавирусом в мире. За прошедшие сутки там выявлено 39 483 новых случая COVID-19, отмечает RT.

Общее число инфицированных достигло 1 228 114, сообщило министерство здравоохранения южно-американской страны. За сутки скончался 1141 пациент с коронавирусом, всего с начал пандемии зафиксировано 54 971 летальный исход.

Лидерами по числу заражённых остаются США.

