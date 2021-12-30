«Неравные условия с уголовниками»: В профсоюзе полиции не одобрили ограничение на оружие
Росгвардия не имеет достаточных ресурсов, чтобы заниматься контролем за оборотом оружия, отметил глава профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов.
У рядовых граждан должно быть право на самооборону, выразил уверенность глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее МВД подготовило проект требований к техническим характеристикам оружия для самообороны: положения документа касаются производимого в России и импортируемого оружия.
«У нас оборотом оружия занимается Росгвардия, это больше их прерогатива, а не МВД, хотя я считаю, что было неправильно отдавать это в Росгвардию, у них нет достаточной инфраструктуры, чтобы наблюдать за оборотом. У нас говорят, мол, надо проверять. А кто будет проверять, инспектор разрешительной системы? Это один или два максимум человека на район! А вот у участкового инспектора время есть, если его освободить от всяких бестолковых нагрузок», - заявил он.
По словам Суслова, власти проявляют неуважение к законопослушным гражданам, лишая их и без того ограниченных возможностей для самообороны.
«Законопослушные граждане поставлены в неравные условия с уголовными правонарушителями. Наш нынешний действующий закон не дает гражданам эффективных средств самообороны. Уголовный преступник не ограничен в своем выборе каким-либо параметром, он для нападения на граждан может взять любое оружие, которое сможет достать, он изначально нарушает закон и ему наплевать. Учитывая, что у граждан и так нет ничего, чем обороняться, дальнейшее ужесточение этого направления мне видится просто неэффективным. Нынешняя власть просто показывает, как она относится к своим законопослушным гражданам, а не к преступникам», - выразил негодование глава профсоюза полиции.
Он напомнил, что часть положений законопроекта дублируют уже существующие, а часть показали малую эффективность.
«Опять же, запрет переделки боевого оружия в траматическое: по-моему, у нас в законе такая статья уже есть. После этого были запрещены передлеки из револьверов в наган, из пистолетов в ТТ, то есть у нас этого уже нет. Окраска разных распыляющих вещества баллонов в разные цвета – в этом ничего страшного нет, так во всем мире делается. По поводу того, что ставят индивидуальный номер на электрошокере: есть ли смысл в этом? Если вы выстрелили из травматического оружия, и на месте осталась только резиновая пуля, то доказать, что именно вам эта пуля принадлежит, невозможно. Другой вопрос, когда вы стреляете из боевого пистолета, а тут – будем мы регистрировать, не будем, толку никакого», - отметил Суслов.
Глава профсоюза предложил ужесточить контроль за оборотом уже имеющегося у граждан оружия вместо ограничений на мощность «травматов».
«По поводу огнестрельного оружия. Если сказать честно, в моем детстве почти все делали то, что мы видим в фильме «Брат-2», когда герой Сергея Бодрова изготовляет [самопал]. Сделать огнестрельное оружие несложно, если вы имеете небольшой набор интструментов и руки у вас растут, откуда надо. Я считаю, что надо, наоборот, ужесточать контроль за оборотом оружия, а не такие вот [требования]. Законопослушный гражданин должен иметь возможность приобрести короткоствольное нарезное оружие, настоящее, не ограниченного, а достаточного поражения, чтобы он смог себя защитить», - добавил специалист.
29 декабря СК возбудил уголовное дело против мужчины, который обстрелял из ружья полицейских в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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