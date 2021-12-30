«Неравные условия с уголовниками»: В профсоюзе полиции не одобрили ограничение на оружие

По словам Суслова, власти проявляют неуважение к законопослушным гражданам, лишая их и без того ограниченных возможностей для самообороны.

«Законопослушные граждане поставлены в неравные условия с уголовными правонарушителями. Наш нынешний действующий закон не дает гражданам эффективных средств самообороны. Уголовный преступник не ограничен в своем выборе каким-либо параметром, он для нападения на граждан может взять любое оружие, которое сможет достать, он изначально нарушает закон и ему наплевать. Учитывая, что у граждан и так нет ничего, чем обороняться, дальнейшее ужесточение этого направления мне видится просто неэффективным. Нынешняя власть просто показывает, как она относится к своим законопослушным гражданам, а не к преступникам», - выразил негодование глава профсоюза полиции.

Он напомнил, что часть положений законопроекта дублируют уже существующие, а часть показали малую эффективность.

«Опять же, запрет переделки боевого оружия в траматическое: по-моему, у нас в законе такая статья уже есть. После этого были запрещены передлеки из револьверов в наган, из пистолетов в ТТ, то есть у нас этого уже нет. Окраска разных распыляющих вещества баллонов в разные цвета – в этом ничего страшного нет, так во всем мире делается. По поводу того, что ставят индивидуальный номер на электрошокере: есть ли смысл в этом? Если вы выстрелили из травматического оружия, и на месте осталась только резиновая пуля, то доказать, что именно вам эта пуля принадлежит, невозможно. Другой вопрос, когда вы стреляете из боевого пистолета, а тут – будем мы регистрировать, не будем, толку никакого», - отметил Суслов.