«Бомбей и Дели безопасны»: Онищенко поддержал отмену карантина для туристов в Индии

Врач Геннадий Онищенко напомнил, что «омикрон» слабее, чем предыдущие варианты коронавируса, поэтому пандемия постепенно прекращается. 


Отмена карантина в Индии для туристов – это не избыточная мера, так как путешественники обычно ездят в развитые уголки этой страны, где высокий уровень вакцинации. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее СМИ сообщили, что с 14 февраля власти Индии отменили для иностранных туристов обязательный семидневный карантин по прибытии в страну. 11 февраля Великобритания отменила карантин для путешественников, привитых вакцинами, которые не одобрены ВОЗ. По мнению Онищенко, эти меры нельзя назвать «ранними».

Карантин по старым правилам. В Роспотребнадзоре разъяснили нововведения из-за «омикрона»

«Мы видим, что природа долго терпела нашу беспечность и ввела в оборот «омикрон», который берет большую плату во влиянии на здоровье. Потому что если брать абсолютные смерти, то в суточном изложении они почти в два раза увеличены. Но для каждого болеющего человека в активном возрасте она протекает гораздо легче, чем предыдущие штаммы. Сейчас природа подвела «омикрон» под грипп, к которому мы традиционно относимся с легкостью. Это быстрее закрывает тему приобретения коллективного иммунитета», - отметил он.

При этом врач перечислил наиболее безопасные регионы Индии, с точки зрения риска заражения COVID-19.

«Туристы ездят в Индию только в развитые регионы, где большой охват вакцинации и достаточно высокий коллективный иммунитет. Это Бомбей, Дели и еще несколько мест. В принципе это оправдано и не усугубит ситуацию», - заключил Онищенко.

Отменяем пандемию: Пройдет ли Россия «западный путь» в борьбе с «омикроном»

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отмена карантина для контактировавших с заразившимися коронавирусом на фоне распространения «омикрона» приведет к формированию коллективного иммунитета и будет способствовать завершению пандемии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Государственной Думы РФ
ТЕГИ:ПандемияКарантинОмикрон-штаммИндияГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры