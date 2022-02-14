«Бомбей и Дели безопасны»: Онищенко поддержал отмену карантина для туристов в Индии

«Мы видим, что природа долго терпела нашу беспечность и ввела в оборот «омикрон», который берет большую плату во влиянии на здоровье. Потому что если брать абсолютные смерти, то в суточном изложении они почти в два раза увеличены. Но для каждого болеющего человека в активном возрасте она протекает гораздо легче, чем предыдущие штаммы. Сейчас природа подвела «омикрон» под грипп, к которому мы традиционно относимся с легкостью. Это быстрее закрывает тему приобретения коллективного иммунитета», - отметил он.

При этом врач перечислил наиболее безопасные регионы Индии, с точки зрения риска заражения COVID-19.

«Туристы ездят в Индию только в развитые регионы, где большой охват вакцинации и достаточно высокий коллективный иммунитет. Это Бомбей, Дели и еще несколько мест. В принципе это оправдано и не усугубит ситуацию», - заключил Онищенко.