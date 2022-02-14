«Бомбей и Дели безопасны»: Онищенко поддержал отмену карантина для туристов в Индии
Врач Геннадий Онищенко напомнил, что «омикрон» слабее, чем предыдущие варианты коронавируса, поэтому пандемия постепенно прекращается.
Отмена карантина в Индии для туристов – это не избыточная мера, так как путешественники обычно ездят в развитые уголки этой страны, где высокий уровень вакцинации. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее СМИ сообщили, что с 14 февраля власти Индии отменили для иностранных туристов обязательный семидневный карантин по прибытии в страну. 11 февраля Великобритания отменила карантин для путешественников, привитых вакцинами, которые не одобрены ВОЗ. По мнению Онищенко, эти меры нельзя назвать «ранними».
«Мы видим, что природа долго терпела нашу беспечность и ввела в оборот «омикрон», который берет большую плату во влиянии на здоровье. Потому что если брать абсолютные смерти, то в суточном изложении они почти в два раза увеличены. Но для каждого болеющего человека в активном возрасте она протекает гораздо легче, чем предыдущие штаммы. Сейчас природа подвела «омикрон» под грипп, к которому мы традиционно относимся с легкостью. Это быстрее закрывает тему приобретения коллективного иммунитета», - отметил он.
При этом врач перечислил наиболее безопасные регионы Индии, с точки зрения риска заражения COVID-19.
«Туристы ездят в Индию только в развитые регионы, где большой охват вакцинации и достаточно высокий коллективный иммунитет. Это Бомбей, Дели и еще несколько мест. В принципе это оправдано и не усугубит ситуацию», - заключил Онищенко.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отмена карантина для контактировавших с заразившимися коронавирусом на фоне распространения «омикрона» приведет к формированию коллективного иммунитета и будет способствовать завершению пандемии.
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