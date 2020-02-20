Новости за ночь: Коронавирус выявлен ещё у двоих россиян на судне Diamond Princess

По данным дипломатов, заразившихся россиян доставят в больницу. Сейчас они чувствуют себя нормально, болезнь протекает у них без ярко выраженных симптомов.

Круизный лайнер Diamond Princess с почти 3 тысячами пассажиров на борту вышел в рейс 20 января и пришёл в порт Йокогамы 3 февраля. С тех пор судно две недели находилось на карантине: пассажиров не отпускали на землю после того, как выяснилось, что на борту был заразившийся коронавирусом китаец.

После окончания карантина в среду на берег сошли около 500 пассажиров, в том числе две россиянки. Всего в круизное путешествие на Diamond Princess ездили 24 россиянина.

По последним данным, коронавирусом болеют 620 пассажиров Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух летальных исходах на борту судна. О них сообщил NHK со ссылкой на правительственные источники. Оба умерших от коронавируса – не россияне.

